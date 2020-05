Coronavirus, il club di calcio licenzia 62 dipendenti [DETTAGLI]

La crisi legata al Coronavirus sta già portando pesantissime conseguenze al mondo del calcio, il futuro si preannuncia molto difficile per alcune squadre. I club provano ad anticipare i tempi per non farsi trovare impreparata e provare a limitare i danni. Anche un club importante come il Flamengo è in difficoltà, secondo quanto riportano Globoesporte e altri media locali i brasiliani starebbero comunicando il licenziamento a una serie di dipendenti, in totale 62 per un risparmio mensile di circa 3 milioni di reais, poco meno di 500 mila euro. Le risoluzioni di contratto non supereranno il 10% del totale dei dipendenti, ma a stretto giro di posta potrebbe arrivare la richiesta ai calciatori di riduzione dell’ingaggio.