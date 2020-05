Coronavirus, la Gazzetta dello Sport svela: “E’ italiano il calciatore del Torino risultato positivo”

E’ di due giorni fa la notizia di un calciatore del Torino risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stata la società granata in una nota, dopo aver effettuato i primi test in vista della ripresa degli allenamenti. L’identità del giocatore non è stata svelata ma ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale sarebbe un italiano della prima squadra. Il calciatore è asintomatico e non ha avuto contatti con gli altri componenti della rosa, visto che ha osservato scrupolosamente le indicazioni del Governo. E stato posto in quarantena e verrà monitorato costantemente.