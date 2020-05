Coronavirus, è guarito il calciatore del Torino: è già tornato ad allenarsi

“Allenamento mattutino al Filadelfia per il Torino FC. I granata, agli ordini del tecnico Moreno Longo e del suo staff, hanno svolto una sessione dedicata principalmente al lavoro aerobico ed alle esercitazioni sul possesso palla. Si comunica che il calciatore che era risultato positivo al test per il COVID-19, ora totalmente negativo, ha ripreso gli allenamenti con un programma personalizzato”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Torino. Ottima notizia in casa granata, il calciatore risultato positivo al Coronavirus (il nome non è stato comunicato), adesso è totalmente guarito e tornato in campo in vista dell’eventuale ripresa del campionato.