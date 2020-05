Coronavirus, Guerra (OMS): “il vaccino? Entro il primo trimestre 2021”

Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha parlato dell’emergenza Coronavirus, in particolar modo sui tempi necessari per il vaccino. Ecco l’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Il futuro sarà avere tutte le persone vaccinate. Ci sono un’ottantina di vaccini in valutazione, almeno 5 o 6 estremamente promettenti che potrebbero darci uno strumento efficace entro il primo trimestre del prossimo anno. La piattaforma di studio per i vaccini è la stessa della Sars, la ricerca non è partita da zero. A livello di OMS ci stiamo cautelando perché il costo del vaccino, da chiunque sia sviluppato, sia gestibile. Non può essere riservato solo a chi se lo potrà permettere”.