Coronavirus, in Italia il risultato migliore dall’inizio della pandemia: positivo solo l’1,9% dei tamponi

E’ arrivato il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus, ecco la situazione nel dettaglio che riguarda la situazione in Italia con morti, guariti e contagiati. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 236 morti, 2.352 guariti e appena 1.075 nuovi casi su 55.263 tamponi effettuati. Appena l’1,9% dei test è risultato positivo: il 98,1% è stato negativo, il risultato migliore di sempre dall’inizio della pandemia. Anche oggi i nuovi casi sono stati concentrati nelle Regioni più colpite del Nord: 500 in Lombardia, 152 in Piemonte, 100 in Emilia Romagna. Al Sud, invece, situazione sempre più rosea: oggi nessun nuovo caso in Molise, 1 in Calabria e in Sardegna, 10 in Basilicata, 12 in Sicilia, 17 in Puglia e 20 in Campania.

Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

213.013 contagiati



29.315 morti

85.231 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 98.467. Questi pazienti sono così suddivisi:

16.270 ricoverate in ospedale ( 17% )

( ) 1.427 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 80.770 in isolamento domiciliare (82%)

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 52 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 553 in meno, per un totale di 605 ricoveri in meno.