“Probabilmente non sono mai stato così male . Avevo di tutto, febbre, mal di testa, dolori muscolari e mi mancava il respiro. Fortunatamente il male non è mai stato così grave da costringermi ad andare in ospedale. Non sono state settimane facili”. A rivelarlo in un podcast di una nota agenzia di scommesse è l’ex calciatore di Ajax, Barcellona e Liverpool Jari Litmanen.