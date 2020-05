Coronavirus: non c’è davvero nessun morto oggi in Lombardia, ma potrebbe esserci una spiegazione

Non c’è davvero nessun morto per Coronavirus oggi in Lombardia. Ed è la prima volta dal 22 febbraio, cioè il giorno dopo il primo caso accertato nel nostro paese. La Regione non ha comunicato nuovi decessi nelle ultime 24 ore e, dunque, quelli totali in Italia rimangono 50. Tuttavia, potrebbe esserci una spiegazione: questo dato potrebbe essere causato dalla mancata trasmissione dei numeri dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. E’ già capitato che i dati non fossero aggiornati in occasione di festività o fine settimane.