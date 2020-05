Coronavirus, nuovi casi in Premier League: “due i positivi rilevati, in squadre diverse”

La Premier League ha reso nota la positività al Coronavirus di altri due tesserati, di squadre diverse. Il campionato inglese sta programmando la ripresa per la prima metà di giugno. “La Premier League può confermare che giovedì e venerdì 996 tra calciatori e componenti dei vari staff dei club sono stati testati per il nuovo coronavirus. Due sono stati i casi positivi rilevati, in due squadre diverse. Le due persone malate ora osserveranno un periodo di autoisolamento di 7 giorni. In questa seconda tornata di test, il numero di tesserati sottoposto a tampone è salito da 40 a 50 per ogni club. I 6 positivi al primo giro di tamponi non hanno partecipato, perché ancora in quarantena”.