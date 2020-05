Coronavirus, i calciatori hanno paura: centrocampista chiede di non allenarsi [NOME e DETTAGLI]

Molti calciatori di Premier League hanno paura di essere contagiati dal Coronavirus. Non solo Danny Rose e Troy Deeney (che nei giorni scorsi hanno manifestato tutte le loro preoccupazioni), ma anche N’Golo Kanté non vorrebbe tornare in campo. Il centrocampista del Chelsea ha chiesto ed ottenuto dal suo tecnico Lampard di non allenarsi con i compagni al centro sportivo ma di restare a casa ieri dopo che martedì aveva svolto regolarmente la seduta. È quanto riporta il ‘Daily Mail’. A detta del tabloid britannico, sono soprattutto i giocatori di colore quelli preoccupati per via dello studio dell’‘Office for National Statistics’ secondo cui proprio questi ultimi avrebbero il doppio di possibilità di morire per Covid-19.

