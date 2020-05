Coronavirus, scoppia il caso: “essere retrocessi così sarebbe scandaloso”

Scoppia un nuovo caso nel calcio dopo la sospensione dei campionati per il Coronavirus, esattamente in Championship, la seconda divisione inglese. Il Charlton Athletic Club rischia la retrocessione secondo un metodo particolare: la media punti per partita. Il club occupa il terzultimo posto, ma non sarebbe solo la posizione a decretare il responso ma, appunto, il calcolo matematico. Ovviamente solo in caso di sospensione definitiva.

Il tecnico Lee Bowyer ha alzato la voce a Sky Sports News. “Essere retrocessi così sarebbe scandaloso, sarebbe sbagliato a tutti i livelli. Per noi come club non è accettabile. Questo ucciderebbe la nostra squadra. Penso che saremo guidati da ciò che accade in Premier League. Siamo stati in zona retrocessione solo per sei giorni per tutta la stagione. Se ci fossimo fermati una settimana prima, sarebbe stato Middlesbrough tra le ultime tre”.