Coronavirus, il Siviglia la combina grossa: Liga a rischio [DETTAGLI e FOTO]

Siviglia nella bufera per via di una festa organizzata da alcuni giocatori. Violate le norme di contenimento del Coronavirus e ora sia i calciatori che il club rischiano pesanti sanzioni. A scatenare la polemica sono state le foto pubblicate su Instagram dalla moglie di Banega, Valeria Juan. Scatti eliminati subito dopo ma già circolati in rete. Nelle immagini si vedevano quattro giocatori del Siviglia insieme alle loro partner. Una decina di persone in tutto tra cui i giocatori degli andalusi Ever Banega, Lucas Ocampos, Franco Vázquez e Luuk de Jong. La provincia di Siviglia è ancora nella Fase 1, poiché passerà alla Fase 2 da lunedì e quindi le norme da rispettare sono particolarmente rigide. I giocatori del Siviglia rischiano una sanzione da parte del club e della stessa Liga per non aver rispettato le misure sanitarie stabilite dal Governo. In basso la FOTO incriminata.