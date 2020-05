Coronavirus, la sorella dell’attaccante della Samp: “abbiamo avuto paura”

L’ex attaccante Melania Gabbiadini, sorella di Manolo e oggi calciatrice a cinque, è intervenuta in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Tutto Calcio Femminile, il calciatore della Sampdoria ha attraversato momenti duri dopo la positività al Coronavirus.

BERGAMO – “Non è stato facile, abbiamo pagato le conseguenze di un qualcosa che non ci aspettavamo essere così pesante. Ci stiamo piano piano rialzando in Lombardia, ma rimaniamo in allerta: non credo sia ancora finita, secondo me durerà ancora un po’. Personalmente non sono stata a Bergamo, sono rimasta a Treviso, ma sentendo la mia famiglia ogni giorno capivo che era tutto insostenibile”.

Preoccupata per il fratello? “Sì, c’è stata molta apprensione. Lui però ci ha sempre rassicurato, era tranquillo perché non aveva sintomi gravi, stava bene. Ha faticato ad uscire a causa dei residui ma adesso sta bene e ha ripreso anche ad allenarsi”.