Ottima notizia in casa Spal che adesso potrà continuare la preparazione per la ripresa del campionato. “Le analisi mediche effettuate nei giorni scorsi da staff tecnico e giocatori della prima squadra biancazzurra hanno dato tutte esiti negativi”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club dopo i controlli effettuati. La Spal è in lotta per evitare la retrocessione e sarà chiamata da una vera e propria impresa in caso di ritorno in campo.