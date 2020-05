Coronavirus, c’è dove si gioca con lo stadio pieno: sold-out per la coppa nazionale del Vietnam [FOTO]

Di questi tempi immaginare uno stadio pieno è veramente utopia. Ma c’è dove questo è accaduto. In Vietnam si è tornati in campo nelle qualificazioni alla coppa nazionale tra Nam Dinh Club e HAGL. I biglietti sono andati a ruba e lo stadio Thien Truong era esaurito in ogni ordine di posto. Sotto gli applausi del pubblico di casa, il Nam Dinh Club ha vinto per 2-0 con le reti di Rafaelson e Van Toan. Ma il vero spettacolo è stato sugli spalti. In basso alcune immagini.

Finally football is back in Vietnam! 🇻🇳 https://t.co/Ko0mIGxx5x — All Asian Football (@AllAfcFootball) May 23, 2020