“Niente calci d’angolo e contatti minimi”: le strane misure anti-Coronavirus per riprendere a giocare

Il calcio tedesco è ormai pronto alla ripresa. Dopo l’ok del governo si tornerà in campo nel prossimo weekend. La DFL (Federcalcio tedesca) ha approvato un protocollo sanitario di 41 pagine. Ma c’è chi ha proposto delle misure “alternative”. E’ il medico dell’Hoffenheim, Thomas Frölich, che sul giornale ‘Sportärztezeitung’ ha lanciato delle indicazioni alquanto bizzarre per riprendere a giocare: niente più calci d’angolo, per evitare assembramenti in area di rigore, divieto anche per le respinte dopo i calci di rigore, limitato ogni contatto fisico che, anzi, dovrebbe essere fischiato dall’arbitro. Tra gli strani suggerimenti l’invito all’utilizzo di mascherine durante le partite e il divieto di stringere la mano dopo ogni fallo. Idee prontamente scartate.