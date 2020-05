Coronavirus: tamponi a tappeto nel club, ma in 8 sono positivi. E a breve si riparte…

Il 14 giugno, così come la data proposta dalla Lega di Serie A, riparte il campionato in Turchia. Oggi, però, sono risultati positivi ben 8 membri di uno stesso club: il Besiktas. E’ la stessa società ad annunciarlo con una nota sul proprio sito ufficiale.

“Mercoledì 13 maggio, il test Covid-19 è stato condotto per tutti i nostri calciatori, delegazioni tecniche e personale delle strutture del BJK Nevzat Demir Tesisleri. Come risultato dei test, sono stati rilevati risultati positivi del test Covid-19 in otto persone. Il processo di follow-up e trattamento delle persone i cui risultati dei test sono positivi è iniziato immediatamente in linea con le procedure pertinenti”.