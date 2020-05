Arrivano buone notizie in casa Torino. Il giocatore che era risultato positivo al Coronavirus, la cui identità non è mai stata rivelata per il rispetto della privacy, ha terminato il periodo di quarantena ed è stato sottoposto al primo tampone di controllo. L’esito, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport‘, è stato negativo. Ora si attende il secondo tampone, effettuato da prassi a distanza di 24 ore. Se anche questo darà esito negativo, il giocatore rientrerà in gruppo.