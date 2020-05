Donald Trump si è sbilanciato. Il presidente americano, nel nel corso di un evento con i parlamentari repubblicani, ha detto la sua sul ‘futuro’ del Coronavirus: “Se ne andrà via senza un vaccino”, le sue parole. Nella stessa conferenza, così come riportano i media americani, avrebbe anche modificato il numero dei decessi per Covid-19 negli Stati Uniti, aumentandolo ad almeno 95 mila vittime.