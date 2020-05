“Venezia FC comunica che i test sierologici effettuati lunedì da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, hanno rilevato in 6 soggetti positività alle IgG per Covid 19 come da pregressa infezione. I tamponi orali hanno invece evidenziato che tutti i soggetti esaminati sono attualmente negativi al Coronavirus”. E’ questo il comunicato ufficiale comunicato sul sito ufficiale del Venezia, la notizia positiva è che tutti i tamponi hanno dato esito negativo, mentre in 6 hanno superato la malattia.