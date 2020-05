Coronavirus, calciatore infrange le regole del lockdown tre volte in 24 ore [NOME e DETTAGLI]

Kyle Walker non riesce proprio a rispettare il lockdown della Gran Bretagna. Il difensore del Manchester City era già stato pescato ad infrangere le regole un mese fa, quando aveva organizzato un festino con tanto di escort ed era stato multato per 150 mila sterline. Ma questa volta il nazionale inglese si è superato: è riuscito a infrangere le norme anti-Coronavirus per ben tre volte in 24 ore, tra mercoledì e giovedì. Il tabloid ‘The Sun’ ha infatti documentato le violazioni di Walker che prima è andato a casa della sorella Laura per partecipare alla sua festa di compleanno, restandoci un paio d’ore, poi è andato a Sheffield dai suoi genitori e, infine, è passato a casa di un amico per un fare un giro in bicicletta. Walker adesso rischia un’altra multa e il posto in nazionale.