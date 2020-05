Il Corriere della Sera: “alta tensione Sky-Lega, i soldi o scatta l’ingiunzione”

In attesa di novità sulla ripresa del campionati di calcio continua il braccio di ferro tra la Lega di Serie A e Sky sul tema dei diritti televisivi. Il Corriere della Sera ha affrontato la situazione: “Il pallone va allo scontro con le tv. Dopo che i broadcaster non hanno versato l’ultima rata (ballano 230 milioni e molti club hanno già scontato dalle banche la quota relativa), il Consiglio di Lega ieri ha deliberato di procedere oggi con il decreto ingiuntivo nei confronti di Sky, arroccata nella posizione di ottenere uno sconto per la prossima stagione. Discorso diverso concerne invece Dazn e Img che pur non avendo pagato a inizio mese la sesta rata, si sono limitati a chiedere una dilazione. Solo se gli imminenti colloqui fra l’ad Luigi De Siervo e gli stessi licenziatari non produrranno una schiarita nelle trattative, anche la partita tra la Confindustria del pallone con Img e Dazn proseguirà in tribunale”.