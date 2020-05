“So che sta facendo un corso di italiano intensivo”, Pellegatti sul prossimo allenatore del Milan

Il Milan sta programmando la prossima stagione, il primo nodo da sciogliere sarà sicuramente la scelta del nuovo allenatore. Il nome il pole, al momento, è sicuramente quello di Rangnick, la conferma arriva direttamente da Carlo Pellegatti, intervistato a ‘Tutti Convocati’. “Stiamo sempre un po’ cauti su Rangnick, ma per me rimane il candidato numero uno per la panchina del Milan. So che sta facendo un corso di italiano intensivo e non credo che sia per una pizza a Capri. Rangnick vuole essere la prima mossa del fondo Elliott al 100% loro, perché anche Leonardo era una loro scelta, ma dietro consigli ricevuti”.

“Quale ruolo per Rangnick al Milan? I giocatori sicuramente li sceglie lui: con 29 milioni di euro complessivi ha preso gente come Manè e Firmino e vendendoli ha guadagnato 238 milioni complessivi. Poi non vuol dire che il Milan farà lo stesso”.