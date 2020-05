Cristiano Ronaldo, super regalo per la festa della mamma: una Mercedes [FOTO]

La mamma di Cristiano Ronaldo ha attraversato un momento difficile, a causa di un malore. Adesso le sue condizioni sono migliorate, il calciatore della Juventus non ha fatto mancare tutto l’affetto. Il portoghese ha fatto un super regalo a Dolores, insieme ai fratelli ha fatto trovare in garage nuova macchina infiocchettata e un bel mazzo di fiori. La foto è stato pubblicata sui social: “Grazie ai miei figli per questo regalo. Buona giornata a tutti”. In Portogallo la festa della mamma si festeggia la prima domenica di maggio, Ronaldo ha deciso di omaggiare sua madre per la ricorrenza con una Mercedes. Sicuramente molto apprezzata.