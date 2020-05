David Beckham, lo shopping con Cicinho e il San Valentino del figlio. Dalle strane fobie al “difetto” di voce

Nato il 2 maggio 1975, David Beckham è un ex calciatore inglese. Secondo al Pallone d’Oro 1999, è uno dei giocatori più forti di sempre. Cresciuto nelle giovanili del Tottenham, del Brimsdown Rovers e del Manchester United, ha esordito proprio con i Red Devils nel 1992. Passato nel 1995 in prestito al Preston, è tornato di nuovo al Manchester United dal 1995 al 2003. Esperienze anche al Real Madrid, LA Galaxy e Milan, prima di chiudere la carriera con il Paris Saint-Germain. Oggi è presidente dell’Inter Miami, squadra degli Stati Uniti. Recentemente, proprio il suo club, è stato al centro di una discussione per il marchio. L’Inter ha fatto causa per il copyright del nome e Beckham potrebbe essere costretto a cambiare la denominazione della nuova società.

Beckham è anche un noto modello e marito di Victoria Adams, sposata dopo un lungo fidanzamento. Dall’ex Spice Girls ha avuto quattro figli: tre maschi e una femmina. Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven. Beckham ha da sempre sostenuto l’UNICEF e nel gennaio 2005 è diventato Goodwill Ambassador e testimonial della campagna Uniti per i bambini, Uniti contro l’AIDS, per la quale si è recato in Sierra Leone. E’ portavoce di ‘Malaria No More’ e sostenitore di ‘Help for Heroes’, associazione nata per aiutare i feriti di ritorno dall’Iran e dall’Afghanistan. Durante i 5 mesi al Psg ha deciso di devolvere il proprio stipendio ad un’associazione locale che si occupa di bambini in difficoltà. Lui e sua moglie hanno addirittura una loro fondazione, la ‘Victoria and David Beckham Charitable Trust’, che si occupa di bambini disabili.

Curiosità e aneddoti su David Beckham

Dopo una sconfitta per 2-0 contro l’Arsenal in FA Cup nel 2003, Sir Alex Ferguson scagliò un paio di scarpini sulla fronte di Beckham provocandogli un taglio sul sopracciglio sinistro. Un incidente, hanno sempre dichiarato i due. Beckham nella sua autobiografia “A modo mio” più o meno avvalora questa ricostruzione anche se aggiunge che tentò di avventarsi contro l’allenatore ma che fu trattenuto.

Diversi anche i cambi di look di Beckham. “Mi trovavo negli spogliatoi di Wembley, poco prima dell’inizio della partita. Ferguson mi vide e mi disse di rasarmi completamente la cresta da moicano“, raccontò lo stesso calciatore.

Cicinho al programma ‘Bolivia Talk Show’, ricordò un pomeriggio di shopping con l’allora compagno al Real Madrid: “Sono andato a fare compere con lui una sola volta, ho preso solo tre cose: una maglietta, una giacca e un giubbotto e, quando sono andato a pagare, la commessa mi ha detto che erano 25 mila euro. Subito ho pensato che era una spesa folle, quella giacca l’avrei messa appena due o tre volte in vita mia“.

Il giorno di San Valentino di alcuni anni fa, il figlio Brooklyn gli chiese se poteva portare fuori a cena una ragazza. Victoria disse: ‘Okay, ma assicurati di sederti anche tu nel ristorante’. Così Beckham si ritrovò seduto a circa cinque tavoli di distanza!

Poca voglia di studiare. Beckham, infatti, iniziò col calcio sin dalla scuola elementare. Ha fatto parte della selezione che difendeva i colori della contea dell’Essex e a soli 11 anni ha vinto il suo primo titolo a livello nazionale dedicato agli studenti, il ‘Bobby Charlton Soccer Schools National Skills Competition’. Vinse anche un permesso per allenarsi un giorno intero con la cantera del Barcellona. Fu presto chiamato dal Manchester United per entrare nel settore giovanile dei Red Devils. A 16 anni decise così di smettere di studiare per dedicarsi completamente al calcio.

Un curioso siparietto sulla scuola lo ha visto protagonista sempre assieme al figlio Brooklyn. Dopo aver marinato le lezioni, il ragazzo si stava riprendendo con il proprio smartphone, mostrandosi sui social, quando fra i commenti della sua diretta Instagram è arrivato anche quello del padre: “Dovresti essere a scuola!”. Scoppiò l’ironia del web.

Beckham soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo. Si vocifera che nella sua abitazione abbia ben tre frigoriferi: uno solo per il cibo, un secondo dedicato alle verdure e un terzo per le bibite. Soffre di ataxofobia (paura del disordine) e ornitofobia (paura degli uccelli). Diversi i film a lui dedicati o nei quali viene citato. Il più famoso è ‘Sognando Beckham’, nel quale una ragazzina indo-britannica sogna di incontrarlo e di diventare una calciatrice di successo.

Beckham ha una vera passione per il vino in particolare quello rosso. Per questo ha acquistato nella Napa Valley un intero vigneto che ha poi deciso di regalare a sua moglie. Tra le sue grandi passioni ci sono anche la fotografia e il mondo dei motori.

David Beckham aveva una voce molto cigolante e acuta, piuttosto riconoscibile. Nel corso degli anni però quella stranezza si è notevolmente ridotta. Il merito è di un vocal coach, ovvero un insegnante di canto, da lui assunto proprio per correggere questo suo difetto. Nel film Deadpool Wade Wilson si divertiva a prenderlo in giro per la sua voce. La battuta esatta era “La bellezza è tutto. Hai mai sentito la voce di David Beckham? Sembra che abbia fatto sesso orale con una bomboletta d’elio”. Due anni dopo, in occasione dell’uscita di Deadpool 2, il personaggio interpretato da Ryan Reynolds ha chiesto scusa all’ex calciatore, scena inserita in uno dei tanti promo.