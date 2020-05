Del Piero in ospedale, l’ex capitano della Juve: “Non pensavo potesse fare così male” [FOTO e DETTAGLI]

Alex Del Piero è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. L’ex capitano della Juve, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere di essere stato vittima di una colica renale. Una piccola disavventura per Del Piero che ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan con due foto e una breve didascalia a corredo: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male”. Tantissimi i commenti degli utenti per una pronta guarigione dell’ex calciatore.