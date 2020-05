Calciatore picchiato, ferito al volto e derubato: bottino di 2 milioni [NOME e DETTAGLI]

Brutta disavventura per Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham è stato vittima di una rapina in casa ed è stato minacciato con un coltello da uno dei due rapinatori. Secondo le prime informazioni Alli, che in casa era con la sua fidanzata e con alcuni amici, sarebbe stato colpito con un pugno e ferito lievemente al volto. I malviventi sarebbero scappati con una refurtiva dal valore enorme, avendo rubato orologi e gioielli, che appartenevano alla fidanzata di Alli, Ruby Mae. La refurtiva ha un valore di circa due milioni di sterline. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, Dele Alli stava giocando a biliardo con degli amici al piano superiore dell’abitazione, quando sono arrivati i ladri. Il giocatore e uno degli amici presenti avrebbero alzato un po’ troppo la voce e uno di questi li avrebbe colpiti con dei pugni al volto. Le indagini sono in corso. Qualche tempo fa anche Jan Vertonghen, difensore belga e compagno di squadra di Alli, era stato rapinato.