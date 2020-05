L’attaccante finisce nella bufera: “la Procura chiede 6 mesi di carcere, ha evaso un milione di euro”

Gli ultimi mesi non sono stati facili per l’attaccante Diego Costa, adesso una nuova bufera per il calciatore dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Cadena SER la Procura spagnola ha chiesto sei mesi di prigione e una multa di oltre mezzo milione di euro con l’accusa di aver commesso una frode fiscale nel 2014.

Il giornale specifica, inoltre, che il processo si terrà giovedì prossimo presso l’Audiencia Provincial. Nello specifico, Diego Costa avrebbe evaso circa un milione di euro di tasse. Il calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo rischia grosso, in vista delle dovute verifiche.