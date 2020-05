Difensore beccato in un’orgia, rincorso dalla moglie con una pistola [NOME e DETTAGLI]

Brutta disavventura per il difensore dei Baltimore Ravens (NFL) Earl Thomas. Una notte di fuoco per l’ex giocatore di Seattle, scoperto dalla moglie nel bel mezzo di un’orgia organizzata assieme al fratello. La cosa non è andata giù alla signora Thomas che ha reagito puntandogli alla tempia una pistola, una Beretta 9mm. Il fatto risale al 13 aprile ma è venuto alla luce solo oggi, reso pubblico dal sito ‘Tmz’.

La ricostruzione

Alle 3:41 del 13 aprile la polizia di Austin ha ricevuto una segnalazione per delle urla che arrivavano da un appartamento. Giunti sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte a Nina Thomas che inseguiva un uomo nudo, poi identificato come il marito. La donna si è arresa immediatamente. Secondo il racconto di Nina, Earl aveva lasciato la loro abitazione nel tardo pomeriggio, dopo una lite. La donna, preoccupata, ha controllato l’account Snapchat del marito e vi ha trovato un video in cui il difensore era con un’altra donna. Scoperta la location, un Air B&B non lontano dalla loro abitazione, Nina vi si è precipitata assieme a due amiche, portando con sé la Beretta 9mm del marito. Entrata nell’appartamento, Nina ha trovato il marito e il cognato nudi in compagnia di altre donne. Secondo il racconto, la donna voleva soltanto spaventare il marito ma non si è accorta che, una volta estratto il caricatore, era rimasto un colpo in canna. Una delle donne presenti ha girato un video col suo cellulare, nel quale si vede il dito di Nina sul grilletto e la sicura della pistola non inserita. Per fortuna non è successo altro. La signora Thomas e le due amiche che l’hanno accompagnata sono state arrestate per furto con scasso e tentato assalto con arma letale. Sono state poi rilasciate su cauzione, non prima che a Nina venisse rifilato un ordine di allontanamento che le impedisce di avvicinarsi a meno di 200 metri dal marito e dalle sue amanti.