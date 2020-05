Diretta gol Serie A in chiaro: dove vederla in tv. Individuata anche la fascia oraria

La Serie A riparte. Ieri l’invio del protocollo sulla ripresa, recapitato dalla FIGC al Ministro dello Sport con un giorno d’anticipo. Poi le parole di Vincenzo Spadafora, che ha indicato le due possibile date di partenza del massimo campionato. Oltre a questo, però, si è parlato anche delle partite in chiaro, tema già trattato prima del lockdown. L’intenzione del Governo è di trasmettere Diretta Gol liberamente, così come avviene in Germania. Strada non semplice da percorrere, ma qualche novità potrebbe uscire fuori dopo l’incontro del 28 maggio.

Però, qualora dovesse andare in porta questa soluzione, ecco dove poter vedere Diretta Gol in chiaro: Sky Sport News Hd (canale 200 sul satellite e 481 sul digitale terrestre) e Tv8 (canale 8 sul digitale terrestre). Così come afferma il Corriere dello Sport, sarebbe anche stata individuata la fascia oraria per trasmetterla: quella delle gare delle 18.45.