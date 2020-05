Dramma nel calcio dopo il Coronavirus: 11 club sospesi, 5 costretti a chiudere [DETTAGLI]

L’emergenza Coronavirus ha peggiorato la condizione economica di molti di club di calcio, alcuni sono falliti ed altri sono sull’orlo del baratro. In particolar modo nella Chinese Super League la situazione è molto delicata. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’ ben 11 club (4 di seconda e 7 di terza divisione) sono stati sospesi dalla Chinese Football Association per non aver pagato gli stipendi e altri 5 sono stati costretti a chiudere per la crisi finanziaria. Tra questi c’è anche il Tianjin Tianhai, che ha dichiarato bancarotta ed è fallito, si tratta della squadra che è stata allenata da Fabio Cannavaro. Il massimo campionato cinese dovrebbe ripartire tra giugno e luglio, lo Shenzhen FC prenderà il posto del Tianjin Tianhai.