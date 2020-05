La dura protesta dei tifosi del Torino: “siete voi il virus da debellare”

I tifosi del Torino si schierano apertamente contro la ripresa del campionato di Serie A. “Migliaia di morti in ogni citta’, ma voi pensate alla ripresa della Serie A”: è questo lo striscione della tifoseria organizzata del Toro che è stato esposto oggi al Filadelfia.

“Il vero virus da debellare siete voi che volete tornare a giocare”, si legge su un altro striscione. Il Torino, almeno inizialmente, è stato contrario al ritorno in campo per concludere la stagione, adesso anche i tifosi hanno deciso di protestare in modo veemente. Nel frattempo, però, è stato dato l’ok al ritorno degli allenamenti di gruppo a partire da 18 maggio.