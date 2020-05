Egitto, quattro uomini tentanto una rapina con la maschera di… Salah [FOTO]

Passamontagna? Per dilettanti. Mascherina? Di questi tempi la usano tutti. E allora non c’è niente di meglio che utilizzare la maschera di… Salah. E’ successo in Egitto, dove una banda di quattro malviventi ha tentato una rapina in uno store, ma è stata colta in flagrante. Aveva provato a forzare la serratura del negozio, dandosela a gambe levate – ma invano – dopo aver intravisto l’arrivo della Polizia. La notizia, lanciata dal portale egiziano Masrawy e riportata dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il giro del mondo.