Eriksen: “Imbarazzo con la polizia. Volevo dormire da Lukaku o Young, ma poi…”

“Non sapevo dove andare e a un certo punto ho pensato di dormire per 14 giorni sul divano di Lukaku o Young, miei compagni di squadra. Loro però hanno una famiglia e allora ho dovuto fare diversamente. Così mi sono accomodato nelle strutture del club, insieme a cinque membri dello staff e un cuoco che, come me, hanno preferito isolarsi così”. La quarantena dal punto di vista di Christian Eriksen. Il centrocampista dell’Inter racconta i momenti precedenti all’isolamento ai microfoni del Sun.

“La polizia mi ha fermato. È stato imbarazzante, perché io non parlo ancora bene italiano e non sapevo cosa si potesse fare o no. Pensavo di potermi fare una passeggiata e invece niente. Con tutto il tempo libero che abbiamo avuto, non si poteva fare nulla”.