“Esco solo per andare al cimitero, non guardo calcio. Mia moglie ha perso 40 chili”: il dramma dei Reyes

Era il 1° giugno del 2019 quando José Antonio Reyes perdeva la vita in un tragico incidente stradale. Per la famiglia è stata una tragedia. A raccontare il dramma di questi mesi è il padre dell’ex calciatore di Siviglia e Real Madrid, Paco, ai microfoni di ‘Movistar’: “Esco solo una volta al giorno alle 9 di mattina per andare a trovarlo al cimitero e poi mi chiudo in casa. Mia moglie ha perso 40 chili e in un modo o nell’altro c’è sempre qualcosa che ci parla di lui, ci pensiamo tutti i giorni. Ho visto soltanto l’omaggio che gli ha fatto l’Extremadura (squadra nella quale militava al momento della morte, ndr), ma poi ho chiuso anche con le partite. Non sono riuscito a vedere neanche il derby di Siviglia, quella maglia era tutto per lui e sarebbe stata troppo dura”.