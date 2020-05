Europa League, presidente Getafe: “A Milano contro l’Inter il 2 o il 3 agosto”

La UEFA non cambia idea. Le competizioni europee vanno portate a termine. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di ‘Cope’ Angel Torres, presidente del Getafe, avversaria dell’Inter negli ottavi di Europa League: “Dovremmo giocare a Milano contro l’Inter il 2 o il 3 agosto, con ritorno in Spagna il 6 o il 7. La UEFA ha bisogno di impostare un programma per le partite che restano da giocare”.

E’ notizia delle scorse ore, inoltre, il fatto che il club di Madrid ha deciso di non far pagare il rinnovo dell’abbonamento per la prossima stagione. Torres spiega: “E’ una decisione presa pochi giorni fa. Vedremo da dove prendere i soldi: se questo porterà ad avere 23 giocatori anziché 25 in rosa, allora sarà così”.