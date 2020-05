“Quando ho preso Gervinho ci facevano le pernacchie, a gennaio qualcuno voleva mandarlo via”: parla Faggiano

“Gervinho? Quando l’ho preso mi ridevano dietro, ci facevano le pernacchie. Poi è stata la nostra fortuna, e viceversa. Cos’è successo a gennaio? Non so se era lui che volesse andare via, ma non penso. Penso che qualcuno volesse farlo andare via, ma non qualcuno del suo entourage. Gervinho non è andato più in Qatar di certo non perché ha firmato tardi, se lui avesse voluto andare avrebbe potuto firmare al mattino”. Sono le parole, a Parmalive.it, del ds del Parma Daniele Faggiano.

“Giovinco? L’idea c’è stata visto che ho parlato con chi lo segue e con il ragazzo a gennaio, perché se fosse andato via Gervinho avremmo dovuto cautelarci. Il ragazzo sarebbe stato entusiasta dell’idea, ma dobbiamo guardare a tante cose, sia economiche che di lista”.