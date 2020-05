“Ha fatto sesso in ascensore. Il calciatore ha violato il lockdown”: nuova bufera

E’ scoppiata una nuova bufera in Premier League. Un calciatore (non è stato comunicato il nome) avrebbe violato il lockdown per volare a Parigi e prendere parte a un party a luci rosse. La notizia è stata comunicata direttamente dal ‘Sun’ , il giocatore avrebbe bevuto anche diversi cocktail con modelle in un ristorante “affittato” per l’occasione. Avrebbe anche partecipato uno spacciatore e il giocatore avrebbe addirittura fatto sesso con una ragazza nell’ascensore. “Sono stati serviti tequila e Jack Daniel’s” ha riferito una fonte al Sun. Il calciatore sarebbe già tornato in Inghilterra, in vista della ripresa degli allenamenti e della Premier League.