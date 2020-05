Federer come Bolt, il tennista potrebbe darsi al calcio: c’è un club che sta provando a convincerlo [DETTAGLI]

Roger Federer come Usain Bolt. Una squadra di quinta divisione svizzera sta provando a convincere il fenomeno del tennis a darsi al calcio. Grande tifoso del Basilea, Federer è già stato contattato negli scorsi giorni dall’FC Villarepos. Il presidente del club Pierre Schouwey ha spiegato a ‘RMC Sport’ di aver inviato una maglia al giocatore con sopra il suo nome e il numero 20, come i Grandi Slam vinti in carriera dal tennista. Federer potrebbe così ripercorrere le orme di Usain Bolt, allenatosi con il Borussia Dortmund, prima di scender in campo per gare amichevoli con le maglie dei norvegesi dello Stromsgodset e degli australiani del Central Coast Mariners. Auguriamo a Federer miglior fortuna rispetto al giamaicano.