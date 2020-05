Ferrero: “Alla Sampdoria tra i 15 e i 17 positivi al Coronavirus!”

“I positivi della Sampdoria? Siamo stati tra i primi colpiti: il nostro medico sta meglio ed anche i ragazzi stanno bene, sono sereni e hanno voglia di giocare. Questa cosa è molto triste, perché questa malattia non la conosciamo. Abbiamo avuto tra le 15 e le 17 persone positive, non è uno scherzo”. E’ quanto ha affermato, ai microfoni di Radio Marte, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, così come riporta violanews.com.

“Siamo felici della ripresa – prosegue – iniziare il campionato significa che il mostro Coronavirus, un nemico invisibile, se ne sta andando e possiamo tornare alla normalità: adesso ci sono i presupposti di cui ho sempre parlato. Partite in chiaro? Non so cos’abbia detto Spadafora. Lui fa politica e noi calcio, andrebbe chiarito cosa veramente intenda. Un conto è dirlo, un altro farlo. Non ci sono dispute con le pay-tv, solo accordi che vanno rispettati. Sky ha bisogno del calcio e il calcio ha bisogno di Sky. Abbasserei un po’ i toni: torniamo allo sport perché in questo periodo si è parlato tanto, ma la miglior parola a volte è quella non detta”.