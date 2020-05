Festa Siviglia in barba al lockdown, i calciatori si scusano: “Non accadrà mai più, vogliamo tornare a giocare”

Polemiche in Spagna per le foto pubblicate sui social dalla moglie di Banega che ritraevano alcuni calciatori del Siviglia riunitisi in una festa, violando così le norme legate al lockdown nel paese iberico (ancora in Fase 1, la Fase 2 inizia domani). Nella speranza che questo non possa comportare gravi conseguenze legate al contagio, rinviando così la partenza della Liga, i quattro calciatori si sono scusati sui social: queste le parole che i giocatori hanno rilasciato ai propri canali attraverso Instagram Story, che riproponiamo attraverso la FOTOGALLERY in alto.