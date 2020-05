La FIGC gioca d’anticipo: è già stato inviato il protocollo per la ripresa al ministro Spadafora

Era previsto per domani l’invio del protocollo sulla ripresa dei campionati da parte della FIGC al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ma la Federazione ha giocato d’anticipo ed ha già provveduto a recapitare il documento. Così come si legge sul Corriere dello Sport, “per gli aspetti medici vale quanto già previsto dal protocollo per gli allenamenti”, mentre per quello sulla ripresa di A, B e C si fa fede alle linee guida già emerse dalle indiscrezioni di questa mattina: dallo stadio diviso ad aree e con numero limitato di persone presenti alle proteste all’arbitro passando per il percorso delle squadre a stampa e tv e ai due pullman per le trasferte. Ora toccherà al Governo esaminare il documento, discutendo poi con la FIGC – nell’incontro del 28 maggio – le date per la ripresa ufficiale del calcio in Italia.