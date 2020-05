Champions League, la finale ad Istanbul rischia di saltare: si pensa ad altri stadi, ecco quali

Con i campionati europei più importanti, a parte qualcuno, pronti a tornare in campo, si guarda sempre con attenzione alla Champions League, competizione che si svolgerà ad agosto insieme all’Europa League. Il prossimo 17 giugno si dovrebbe decidere per calendario ed eventuale cambio format, ma emergono dei problemi. Come riferisce Cadena Cope, infatti, pare che Istanbul vada verso la rinuncia ad ospitare la finale del prestigioso torneo. Il match a porte chiuse – la motivazione – non permetterebbe di recuperare gli investimenti necessari per sistemare l’impianto ‘Ataturk‘ oltre ad altre spese aggiuntive. La Uefa starebbe quindi pensando ad altre sedi. Sembra guadagnare terreno l’ipotesi Lisbona, ma sono arrivate offerte anche da altri club europei, tra cui alcuni spagnoli.