Fiorentina, 3 calciatori e 3 componenti dello staff positivi al Coronavirus [DETTAGLI]

Dopo la positività di un calciatore del Torino, arrivano nuovi aggiornamenti sul Coronavirus. Sono stati riscontrati nuovi casi per la Fiorentina, il club viola è stato uno di quelli più colpiti dall’emergenza, Vlahovic, Cutrone e Pezzella fra i giocatori, il medico sociale Luca Pengue, il fisioterapista Stefano Dainelli e altre sette persone fra staff e dipendenti del club quelli già contagiati.

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”. I nomi dei calciatori non sono stati comunicati.