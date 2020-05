Fiorentina, Chiesa: “Juventus e Inter?” Il calciatore viola risponde così

Sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati della prossima finestra di calciomercato. Stiamo parlando di Federico Chiesa, l’attaccante della Fiorentina è finito nel mirino dei più importanti club, dalla Juventus all’Inter. Il calciatore ha parlato dell’argomento e della situazione attuale in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. “La squadra è consapevole del momento, ma ha grande fiducia nello staff medico, sa di essere seguita con tutte le attenzioni e vuole riprendere a lavorare. Sento spesso il dottor Pengue, una mente brillantissima. Lui ci rassicura. La notizia delle nuove positività non ci ha turbati”.

IL FUTURO – “Con il presidente, con Giuseppe Barone e Pradè nell’ultimo anno abbiamo parlato tantissimo, il presente è l’unico tempo sul quale sono concentrato. Io penso al lavoro di tutti i giorni, agli obiettivi immediati, il principale è la salvezza. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà”.

JUVENTUS E INTER – “Il mio obiettivo è il miglioramento generale, non solo quello tecnico, devo completarmi e sono il primo a rendermene conto. Sousa, che mi ha lanciato, ma anche Pioli, mi ripetevano spesso che il calcio si gioca prima di tutto con la testa. Io, per indole, sono portato a non amministrare le energie, ho una generosità che tante volte compromette la prestazione, talvolta manco di lucidità sotto porta. Devo migliorare e migliorare e ancora migliorare, trovare con più regolarità il gol, se voglio avvicinare mio padre che in Serie A ne ha segnati 138”.