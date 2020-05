Fiorentina, Commisso su stadio e mercato: “Paquetà e Belotti? No, Messi e Ronaldo…”

SportMediaset ha intervistato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tra gli argomenti trattati, il mercato, lo stadio e la ripresa del campionato.

“Paquetà e Belotti? Senza lo stadio di proprietà non si possono avere buoni giocatori. Se devo sognare qualche giocatore dico Messi e Cristiano Ronaldo. Su Chiesa mi dicono che mi sono troppo esposto e sono stato troppo aperto. Il centro sportivo lo avremo alla fine del 2021, con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia. Lo stadio? La Toscana e i toscani ci vogliono bene. Lo faremo ma a prezzi ragionevoli”.

“Ripresa campionato? Ci sono troppi poteri e troppa burocrazia. Spero che si arrivi alla decisione di lasciarci giocare perché il calcio è una grande industria in Italia. I miei giocatori hanno una gran voglia di iniziare di nuovo. Eventuali playoff? A me piace la tradizione del nostro calcio. Negli Usa non ci sono promozioni perché ci sono campionati chiusi. Per ora quindi ok ai playoff, ma non in futuro. Il campionato deve mantenere la formula che ha”.