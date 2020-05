“Fisicamente sto bene, ma sono ancora molto spaventato. Ti senti fragile”: Vialli racconta il cancro

Una lunga battaglia che lo ha segnato profondamente. Gianluca Vialli ha vinto il cancro al pancreas, ma ha ancora qualche timore, come racconta in un’intervista al ‘The Times’: “Fisicamente sto bene, ma sono ancora molto preoccupato e spaventato. Ci vorrà del tempo prima di riuscire a liberarsi di questa sensazione che ti fa dire ‘Oh mio Dio, è tornato’ ogni volta che ti svegli, o vai a dormire, con un po’ di mal di pancia o mal di testa. Sei fragile“. L’ex attaccante di Juve, Sampdoria e Chelsea ha poi ammesso: “Nessuno vuole vivere qualcosa del genere, ma quando ti capita devi vederlo come un’opportunità per conoscerti meglio, capire il modo in cui eri, quello in cui sei e come vorrai essere in futuro. Diventa inevitabile scoprire il proprio io. Ho lavorato per cercare di migliorare tante cose”.