Franco Baresi, tra il record poco invidiabile e la leggenda del figlio di Gullit

Emblema della grande scuola dei difensori italiani e storica bandiera del Milan che con Sacchi dominò per anni in Italia e in Europa. Franco Baresi compie oggi 60 anni. Dopo le giovanili in rossonero dal ’74 al ’77, inizia la sua lunghissima carriera coi colori del Diavolo, giocando per ben 20 stagioni di cui undici da capitano. Fino al ’97 conquista sei scudetti, tre Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale diventa campione del mondo nell’82 (pur senza mai entrare), mentre sfiora la vittoria nel ’94, venendo ricordato soprattutto per uno dei rigori sbagliati nella lotteria finale contro il Brasile.

Soprannominato “Piscinin” e in seguito “Kaiser Franz” in onore di Franz Beckenbauer, Franco Baresi è stato uno dei liberi più forti e completi nella storia. E’ detentore, insieme a Riccardo Ferri, di un poco invidiabile record, quello degli autogol realizzati in Serie A: ben 8. Ha partecipato nel ruolo di se stesso al film ‘Tifosi’.

Franco Baresi è legato anche ad una leggenda metropolitana. Da giovanissimo, ha sposato Maura Lari. Nel 1991 la coppia ha avuto un primo figlio, Edoardo e nel 1997 ha adottato un bambino a cui viene dato il nome di Giannandrea Il capitano e bandiera del Milan ha i capelli chiari e gli occhi azzurri e la moglie è anch’ella bionda e con gli occhi azzurri. L’origine di questa chiacchieratissima vicenda sta nel fatto che il primogenito Edoardo, nato a Città del Messico, sia di carnagione scura e moro. Iniziò così a circolare la voce che il figlio fosse di Rijkard, allontanato dal Milan proprio per questa ragione. Si fece riferimento anche ad una presunta lite tra i due negli spogliatoi. In seguito si parlò anche di Gullit e con l’arrivo di Weah, anche il bomber della Liberia venne associato al figlio di Baresi. A San Siro si intonava il coro: “è arrivato Weah, è arrivato Weah, e Baresi è di nuovo papà”.