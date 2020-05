Fratture multiple al viso, l’allenamento finisce male: l’infortunio del calciatore è serio [NOME e DETTAGLI]

La Bundesliga è pronta a ripartire. Dal 15 maggio via libera alla ripresa del campionato tedesco, salvo aggiornamenti. Ma c’è chi sembra avere troppa fretta di tornare al calcio giocato. Lo dimostra quanto avvenuto a Yannick Gerhardt, giocatore del Wolfsburg, durante l’allenamento. Il centrocampista è finito all’ospedale con fratture facciali multiple dopo uno scontro aereo con un compagno. “La pausa è non ci voleva” ha detto venerdì prima dell’allenamento. Poi ha spinto sull’acceleratore, insieme con i compagni. “E’ stato uno scontro di gioco, saltando per colpire di testa. Che amarezza”, ha detto l’allenatore Oliver Glasner. Gerhardt è stato trasportato all’ospedale di Braunschweig, lunedì mattina si deciderà se operarlo. Per lui il finale di stagione potrebbe essere compromesso definitivamente.