Furia Napoli, non può allenarsi in gruppo da lunedì: i motivi

Il Napoli è furioso. Così come scritto dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro lunedì non potrà iniziare ad allenarsi in gruppo, così come invece prevede il protocollo. Motivo? L’hotel adiacente a Castel Volturno, che dovrebbe ospitare la squadra per tutto il periodo della preparazione, non è ancora pronto. O, ancora meglio, è chiuso da oltre due mesi e per riaprire in tutta sicurezza (manutenzione e sanificazione) avrebbe bisogno di molto di più dei giorni che intercorrono tra oggi e lunedì.