Stam allena una nuova squadra, ma c’è la gaffe sull’annuncio: social impazziti [FOTO]

L’ex difensore di Lazio e Milan, l’olandese Jaap Stam, è diventato il nuovo allenatore del Cincinnati, club statunitense della Major League Soccer. Tutto regolare? Tutto regolare, sembrerebbe. Ma non lo è. Il suo nuovo club infatti, nell’annunciare il suo ingaggio sui social, ha sbagliato foto: in copertina è finito Tinus van Teunenbroek, team manager delle giovanili dell’Ajax. La somiglianza, a dire il vero, c’è, ma l’errore resta. Pur avendo cancellato il tweet, infatti, è rimasto lo screen dei soliti “falchi”, utenti social subito pronti ad accorgersi della gaffe e ad ironizzare sull’accaduto. Nella foto all’interno dell’articolo, l’annuncio “sbagliato”, in basso quello corretto.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy 📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020